OM - Bafetimbi Gomis revient sur son départ

Depuis Riyad en Arabie Saoudite, Bafetimbi Gomis (34 ans) s'est livré à nos confrères du quotidien Var-Matin. L'occasion pour l'attaquant français de revenir sur sa courte mais belle aventure à l'Olympique de Marseille (2016-2017, 21 buts en 34 matches), son club de coeur. "Je ne regrette pas d’être parti. Surtout quand je vois l’histoire d’amour incroyable que j’ai vécue à Istanbul (Ndlr, à Galatasaray). J’aurais joué une saison pour le club de mon cœur et le plus important, c’était de partir avec le sentiment du travail bien fait, de laisser la maison propre", a confié le Varois d'origine.

Efficace avec les Ciel-et-Blanc, l'international français (12 sélections, 3 buts) n'avait pas trouvé d'accord avec les dirigeants olympiens pour s'installer dans la durée sur la Canebière. Pour autant, le joueur formé à l'AS Saint-Etienne, qui espérait une meilleure proposition au niveau de la durée et du salaire, n'éprouve aucun regret et n'en veut pas aux dirigeants phocéens : "Je suis content d’avoir mis la première pierre du projet McCourt. Et ce projet est solide. C’est juste qu’ils se sont trompés sur certaines décisions. Ils ont mis du temps à trouver un attaquant après mon départ", a-t-il conclu.