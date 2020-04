OM - Baisse des salaires : Eyraud adresse un message à ses joueurs

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a évoqué la crise économique liée au coronavirus dans les colonnes de L'Equipe. Le dirigeant, qui concède que le club phocéen pourrait engendrer plusieurs dizaines de millions de perte, n'a pas souhaité commenter les discussions avec les joueurs pour une potentielle baisse des salaires. Toutefois, il adresse un petit message caché aux Olympiens et leur demande de prendre les bonnes décisions. "Je ne vais pas négocier avec les joueurs par médias interposés. Les joueurs ne sont pas ce que l'on décrit trop facilement : des individus futiles qui collectionnent les montres de luxe, les bagnoles de course ou les petites amies. Ils peuvent aller d'un CDD très bien payé à un autre qui le sera peut-être beaucoup moins. Ils sont soumis à une très forte pression, au risque permanent de blessure qui pourrait d'ailleurs mettre fin à leur carrière. Maintenant, ils savent ce que j'attends d'eux et je leur fais confiance pour qu'ils prennent les bonnes décisions" explique Eyraud.

Le dirigeant de l'OM assure aussi que les membres du comité exécutif de l'OM ont accepté de réduire leur salaire de près de 20% en guise de solidarité. "Dans un contexte aussi exceptionnel, chacun doit prendre sa part de l'effort collectif. (...) 78 % de nos collaborateurs sont au chômage partiel, on en a gardé 60 en activité réduite pour des missions nécessaires pour la continuité de l'exploitation. Dans ce contexte très grave, tous les membres du Comex ont spontanément proposé de baisser leur salaire de près de 20 % pour s'aligner sur tous nos collaborateurs en activité partielle."