OM - Baisse des salaires : Jacques-Henri Eyraud en rajoute une couche

Alors que l'Olympique de Marseille peine à négocier avec ses joueurs une baisse des salaires en raison de la mise en suspens du championnat, le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, a profité d'un entretien téléphonique avec RTL pour en rajouter une couche. Le dirigeant explique ainsi qu'il négocie un geste supplémentaire de la part de ses joueurs si le confinement venait à se prolonger ou si les diffuseurs (Canal+ et beIN Sports) venaient à ne pas payer les droits TV. Des propos qui suivent la ligne directrice du communiqué de l'OM hier...

"On est en discussion pour qu'ils (les joueurs) acceptent de faire un effort supplémentaire si la situation devait se prolonger et si, par exemple, les diffuseurs devaient ne pas payer les droits TV qui étaient dus au club. C'est un enjeu très important et je pense qu'ils comprendront que faire un effort supplémentaire s'impose dans ce contexte aussi difficile" a-t-il déclaré.