OM - Baisse des salaires : les joueurs ne comptent pas aider Jacques-Henri Eyraud

"La baisse des salaires ne nous inquiète pas, parce qu'il y a des choses bien pires en ce moment pour s'inquiéter pour une baisse de salaire. Personnellement je vois cela comme une bonne chose", expliquait il y a quelques jours Dario Benedetto, rejoignant sur ce point son coéquipier Valentin Rongier. Mais tout le vestiaire marseillais ne partage pas la vision de l'attaquant argentin et plusieurs joueurs seraient même opposés à l'idée de revoir leurs salaires à la baisse, après un passage au chômage partiel qui a déjà rogné sur leurs émoluments mensuels. Et Jacques-Henri Eyraud, qui envisage même d'aller plus loin que la baisse provisoire et maximale de 50% préconisée par la LFP et l'UNFP, n'est pas prêt de leur faire changer d'avis.

"Ils ne vont pas se saigner pour lui", prévient un intime du groupe olympien dans les colonnes de La Provence, révélant ainsi le sentiment de défiance qui existe dans le vestiaire vis-à-vis d'Eyraud. "Ils pourraient le faire pour André Villas-Boas ou pour le club, ce n'est pas pareil." Pour négocier la baisse des salaires et aider l'OM, profondément plongé dans la crise, à sauver ce qu'il peut financièrement, il ne faudra vraisemblablement pas compter sur le soutien des joueurs envers leur président.