OM - Benedetto a deux rêves d'ici la fin de sa carrière

Dans une interview accordée à ESPN Argentine, Dario Benedetto (29 ans, 11 buts en 26 matches de Ligue 1), l'attaquant de l’Olympique de Marseille, a dévoilé ses deux rêves pour la fin de sa carrière de footballeur. Le premier, à savoir disputer la Ligue des Champions, semble bien parti pour se réaliser. Le second, prendre sa retraite sous le maillot de Boca Juniors, présente un caractère plus incertain.

"J’aimerais revenir à Boca Juniors à l’avenir. J’ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et, grâce à Dieu, ça se concrétise, même s’il reste encore des matches. La qualification n’est pas encore assurée, mais c’est entre nos mains. Après, plus tard, je verrai si je reviendrai. Moi, j’adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca, c’est un de mes autres rêves", a confié le numéro 9 des Ciel-et-Blanc.