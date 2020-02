OM - Benedetto apte pour Lille, Payet encore incertain

Sorti en fin de match à Lyon, mercredi (défaite 1-0 en quart de finale de la CDF), Dimitri Payet "a eu une grosse contracture" au niveau des ischio-jambiers, a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse. Les examens qu'il a passés depuis se sont révélés rassurants, mais le Réunionnais (32 ans) demeure incertain pour le déplacement de l'OM à Lille, dimanche soir (21h) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. "C'est du 50-50", a ajouté son entraîneur. "Il y a encore beaucoup de matchs. Est-ce qu'il faut prendre le risque (de le faire jouer) ? C'est la question..."

L'absence de Payet serait un véritable coup dur pour le secteur offensif de l'OM, en difficulté et déjà amputé de Florian Thauvin et Nemanja Radonjic, victime d'une publagie. Au rayon des bonnes nouvelles Dario Benedetto va mieux et "est disponible pour Lille". L'attaquant argentin a été ennuyé, ces dernières semaines, par des problèmes au talon d'Achille. Enfin, Bouna Sarr, qui ne s'est pas entraîné ce vendredi en raison de légères douleurs à un genou, sera disponible.