OM - Benedetto veut grimper au classement des buteurs

Avec 18 réalisations au compteur, Kylian Mbappé (21 ans) partage la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 avec Wissam Ben Yedder. Dario Benedetto, auteur de 11 buts, pointe au cinquième rang dudit classement. Mais l'attaquant argentin de l'Olympique de Marseille compte bien tout faire pour rattraper son retard sur son homologue du Paris Saint-Germain.

"Mbappé ? C'est compliqué de le rattraper (rires). Mais rien ne me fait peur. On essaiera de marquer des buts à tous les matches", a lancé l'avant-centre des Ciel-et-Blanc au média La 12 Twittera, et d'évoquer l'objectif prioritaire du club phocéen : "Disputer la Ligue des Champions, on a 6 points d'avance sur le troisième. Il reste pas mal de journées, il ne faut pas être trop confiant".