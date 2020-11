OM - Benoît Cheyrou refuse de croire que l'OM marquera zéro point en Ligue des champions

L'Olympique de Marseille reçoit le FC Porto ce mercredi soir dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des champions. Derniers du groupe C avec zéro point marqué et aucun but inscrit, les Marseillais devront montrer un autre visage face aux Portugais pour espérer continuer l'aventure européenne. Interrogé par France Football sur la situation de l'OM en C1, Benoît Cheyrou croit au réveil des Phocéens.

"Zéro point cette saison, je ne veux pas y croire, j'ai l'espoir que l'OM marque des points. C'est une histoire d'état d'esprit. À l'aller, à Porto, c'est ce qui a manqué. En terme de qualité, par rapport aux joueurs, à l'organisation tactique, je pense que Porto est supérieur mais si l'OM a un état d'esprit qu'ils ont pu avoir face au PSG par exemple en début de saison ou face à Brest, qui avait très bien joué et Marseille avait tenu... Alors il y a quelque chose à faire. Ils ont fait des coups cette saison, ils en sont capables. J'ai l'espoir qu'ils le fassent face à Porto avec un état d'esprit de guerrier" a estimé l'ancien milieu de terrain de l'OM.