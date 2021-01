OM - Bernard Tapie annonce une prochaine vente de l'OM ? (vidéo)

Depuis cet été et la tentative infructueuse de Mohamed Ajroudi et de Mourad Boudjellal de racheter l'Olympique de Marseille, les amoureux de l'OM entretiennent l'espoir de voir Franck McCourt vendre le club à un propriétaire capable de lui redonner sa gloire d'antan. Si ces dernières semaines peu de rumeurs circulent concernant un éventuel rachat, Bernard Tapie a remis une pièce dans la machine.

Le 26 janvier dernier, l'ancien président du club phocéen fêtait ses 78 ans et beaucoup des supporters marseillais lui ont adressé un message pour l'évènement mais aussi pour le soutenir dans sa lutte contre son cancer. Un geste de bienveillance qui a touché celui qui fût ministre sous François Mitterrand et qui a donc décidé de remercier les fans de l'OM en leur envoyant une vidéo. Dedans, Bernard Tapie a lâché une petite phrase qui a fait l'effet d'une bombe et a été interprété comme le signe d'une vente imminente par certains. "C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer" a lancé celui qui a remporté la précieuse Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille. Une déclaration qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux.