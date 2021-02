OM - Bernard Tapie demande à Frank McCourt de quitter le club

Entre l'attaque de la Commanderie, la démission d'André Villas-Boas et certaines rumeurs insistantes qui évoquent une possible vente, l'Olympique de Marseille est secoué par de nombreux évènements ces derniers jours. Côté sportif, le club olympien n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs toutes compétitions confondues et la colère monte dans la cité phocéenne. Au point où même d'anciennes légendes du club commencent à monter au créneau pour pousser des coups de gueule contre la direction actuelle. Après s'en être pris à Jacques-Henri Eyraud, Bernard Tapie a décidé de s'attaquer à Frank McCourt.

"McCourt, c’est lui le chef. S’il ne voit pas ce qui se passe, c’est qu’il est nul ou qu’il s’en fout. Dans tous les cas, il faut qu’il passe la main. Ce qui s’est passé à la Commanderie, avec le saccage des locaux, par des supporters en fureur, c’est terrible. C’est une honte. La colonne vertébrale d'un club, ce sont ses supporteurs. C’est contraire à l’image du club. Ce n’est pas au supporter de s’adapter à la culture du président, c’est au président de gérer son club avec la pleine conscience de l’histoire, du tempérament, de l’ADN, des particularités du club" a déclaré l'ancien président de l'OM dans les colonnes de Nice-Matin.