OM - Bernard Tapie réagit à l'attaque du centre d'entrainement

Près de 400 supporters de l'Olympique de Marseille sont venus manifester leur colère ce samedi après-midi devant les grilles du centre d'entrainement du club phocéen. Les choses ont par la suite dérapé et une cinquantaine d'Ultras sont parvenus à pénétrer dans les locaux réservés aux joueurs professionnels. Des véhicules ont été endommagés, les lieux saccagés et des échanges tendus ont eu lieu entre joueurs, entraineurs et supporters. Dans un entretien accordé à La Provence, Bernard Tapie a commenté ces incidents.

"Leur frustration et cette colère, on les comprend. Mais on ne peut les accepter de cette façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de se laisser aller à de tels actes vis-à-vis du club. Et je ne parle pas d'Eyraud. Je parle bien du club, de l'institution Olympique de Marseille. (…) Tant que leur colère est dans l'affichage, dans la rue ou au stade, ça passe. Mais là, c'est trop" a déclaré l'ancien président de l'OM.