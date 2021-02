OM - Bernard Tapie salue l'éviction de Jacques-Henri Eyraud mais avertit Frank McCourt

L'Olympique de Marseille a connu de nombreux chamboulements dans son organigramme ce vendredi soir. Aux alentours de 21 heures, un communiqué de Frank McCourt a annoncé que Jacques-Henri Eyraud était démis de ses fonctions et qu'il intégrait le conseil de surveillance du club. Dans la foulée Pablo Longoria a de son côté été nommé président de l'OM. Une décision prise par le propriétaire du club phocéen qui a été saluée par Bernard Tapie.

"Ah, il était temps ! A un moment donné, les choses sont tellement évidentes que même le bon sens n'a plus de sens. C'est une décision qui aurait dû être prise bien plus tôt selon moi, a réagi Tapie dans les colonnes de La Provence. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais" a déclaré l'ancien président dans les colonnes de La Provence, avant de lancer un avertissement à l'homme d'affaires américains. "Maintenant, il faut que Frank McCourt fasse surface. Si celui qui paie est trop distant, c'est très rare que ça aille très haut. Regardez les clubs où ça fonctionne : à chaque fois il y a une vraie proximité entre celui qui finance et celui qui dirige. C'est à la fois plus judicieux pour le club mais aussi plus confortable pour le président délégué" a-t-il conclu.