OM - Bonnes nouvelles pour les supporters marseillais !

Après les décisions importantes prises en fin de semaine dernière, Frank McCourt est de passage sur la Canebière. Ce lundi, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille, choqué par les incidents survenus à la Commanderie, en a profité pour rencontrer les différents groupes de supporters. Selon nos confrères de RMC et RTL, l'homme d'affaires bostonien a fait un grand pas vers les fans phocéens en promettant l'annulation des mises en demeure adressées en février par voie d'huissier et par courrier électronique aux groupes de supporters, notamment aux Fanatics du virage nord, aux Winners et au Commando Ultras 84 du virage sud. Frank McCourt a par ailleurs répété qu'il ne souhaitait pas vendre le club et précisé que Jacques-Henri Eyraud, l'ancien président olympien, n'aurait plus influence malgré sa place au conseil de surveillance.

Rencontre Mc Court - supporters OM au Vélodrome. Rachid Zeroual sort souriant « la mise en demeure des conventions est annulée, Mc Court garantie qu’il ne vendera pas le club et que JHE est écarté » les groupes proposent aussi de rembourser dégâts de la Commanderie. #RTL #Teamom pic.twitter.com/ybpFTQNK4o — Hugo Amelin (@HugoAmelinovic) March 1, 2021