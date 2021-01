OM - Boubacar Kamara et Jordan Amavi forfaits pour Lens !

À 48 heures du match face à Lens, André Villas-Boas est passé en conférence de presse. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a fait un point sur l'infirmerie et ne pourra pas compter sur Boubacar Kamara, sorti en cours de match contre Nîmes samedi, ni sur Jordan Amavi. En revanche, Mandanda et Benedetto, absents de l'entraînement ce lundi, devraient tenir leur place.

"Kamara c'est une déchirure musculaire, a expliqué Villas-Boas il a 50% de chance pour Monaco, pour Rennes il pourra être là je pense. Pour Amavi, on n'a pas de bonnes nouvelles, il sera peut-être là pour Rennes, pour Monaco c'est impossible. Dario et Khaoui ont une petite contracture, mais pas de problème pour le match de mercredi. Steve a une chance d'être présent, on verra demain" a-t-il déclaré.