OM - Boubacar Kamara fait part de sa "déception" après la défaite face à Manchester City

L'Olympique de Marseille s'est incliné lourdement (3-0) face à Manchester City lors de cette 6ème journée de Ligue des champions. Les Marseillais ont tenu quarante-cinq minutes puis ont craqué en début de seconde période. Présent au micro de RMC Sport, Boubacar Kamara est revenu sur la défaite des phocéens.

"C'est une déception, on était venu pour chercher un résultat. On a eu de bonnes intentions, mais on n'a pas sur concrétiser nos occasions. On se fait surprendre sur un fait de jeu... on ne devait pas prendre ce but. Vous connaissez la suite. Ils ont tellement la possession, ils font tellement courir les adversaires, dès qu'on ressort la balle faut rester lucide, c'est difficile, ils ont de très grands joueurs, on les connaît tous. C'est très difficile. Il faut qu'on se concentre sur le championnat, qu'on poursuivre notre série et qu'on gagne contre Monaco" a déclaré le milieu de terrain de 21 ans marseillais.