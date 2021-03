OM - Boubacar Kamara réagit après l'élimination face à Canet : "On a fait de la merde"

Le visage fermé, les yeux vers le sol, Boubacar Kamara a eu la lourde tâche d'analyser à chaud l'élimination de l'Olympique de Marseille en Coupe de France face à Canet (1-2). Le milieu de terrain marseillais, qui a fini la rencontre avec le brassard, a eu des mots durs envers son équipe.

"Il n'y a pas de mots, on a fait de la merde et il va falloir le payer. Je ne sais pas quoi dire, on a fait de la merde et le résultat est juste. On joue contre une N2, on est professionnels, on ne doit pas perdre. C'est une erreur, une grosse erreur" a-t-il déclaré.