OM - Boubacar Kamara salue la "force de caractère" des Marseillais à Bordeaux

Juste après le coup de sifflet final, Boubacar Kamara a analysé le match nul de l'OM à Bordeaux (0-0). Réduits à neuf pendant 30 minutes, les Phocéens se sont montrés solides pour repartir avec un point. Le défenseur retient l'essentiel, à savoir ce point dans la difficulté.

"C'est dur c'est vrai. On a montré une force de caractère, c'est bien, il faut continuer à aller de l'avant. C'est un très bon point. On traverse une passe assez difficile. Ici on galère souvent, c'est bine de prendre un point surtout quand on joue à 9" a-t-il déclaré.