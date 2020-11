OM - Boubacar Kamara vise la qualification en Ligue Europa

Complètement dépassé en Ligue des Champions, avec 4 défaites en 4 matchs et surtout le record du plus grand nombre de défaites consécutives en LDC (13, série en cours), l'Olympique de Marseille a encore une chance d'être renversée en Ligue Europa. Mais pour y parvenir, il faudra battre demain (21h00) l'Olympiakos, l'autre aspirant à cette place. Si l'OM a perdu 0-1 à l'aller, Boubacar Kamara se veut ambitieux avant de retrouver les Grecs demain au Vélodrome.

"L'objectif, c'est la 3e place et la qualification en Europa League, ça passera par une victoire demain (mardi). L'OM se doit de jouer l'Europe. On avait à coeur de faire un bon truc en Ligue des champions. Ça ne s'est pas passé, on va essayer de rebondir en Europa League" lâche-t-il. "Il faut avoir de l'amour propre. C'est une source de motivation, il ne faut rien lâcher. En Ligue des champions, on a fait de la merde depuis le début."