OM - Boudjellal confirme : McCourt va recevoir une lettre d'intention cette semaine

Mourad Boudjellal était l'invité du Super Moscato Show sur les ondes de RMC ce lundi. L'ancien président du RC Toulon, porteur d'un ambitieux projet de rachat de l'Olympique de Marseille, mené par l'homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, a annoncé que Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club phocéen, allait bel et bien recevoir une lettre d'intention cette semaine. Mais ladite lettre, officielle, ne sera pas chiffrée.

"Il y a une offre qui va être faite, on attend quelques éléments financier demain et après-demain, avec la clôture des comptes devant la DNCG, qui va donner des infos sur les clubs (...) Une lettre d’intention sera envoyée cette semaine, mais on ne va pas commettre l’erreur de mettre un montant dessus (…) On a un pool d’investisseurs prêts à faire une proposition à McCourt. On a chanté au balcon, maintenant c’est à lui de venir nous voir", a lancé Mourad Boudjellal.