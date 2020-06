OM - Boudjellal en dit un peu plus sur Mohamed Ayachi Ajroudi et les investisseurs

Mourad Boudjellal (60 ans) était l'invité du Super Moscato Show sur les ondes de RMC ce lundi. L'ancien patron du RC Toulon a bien évidemment évoqué l'ambitieux projet de rachat de l'Olympique de Marseille auquel il participe, mené par l'homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi. Il a d'ailleurs profité de son passage chez nos confrères pour en dire un peu plus sur ce dernier, ainsi que sur les investisseurs, pour l'instant toujours dans l'ombre.

"J'ai côtoyé Ajroudi plusieurs fois, j'ai vu comment il vivait. Jeudi dernier, on a dîné en nombre dans un Georges V à moitié privatisé, on ne m'a pas présenté l'addition, donc je me dis que ça va. On sait très bien que dans un dossier comme ça, on va être attaqué de toutes parts. J'ai une totale confiance en monsieur Ajroudi et dans son réseau. C'est pour ça que je me suis lancé", a indiqué Mourad Boudjellal, et de poursuivre : "Si vous êtes candidat à Marseille, il faut des gens qui peuvent être déraisonnables. Il faut un investissement. Je pense aujourd'hui que les gens avec qui je travaille ont des moyens supérieurs à ceux de McCourt, mais je ne connais pas l'étendue des finances de Frank McCourt".