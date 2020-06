OM - Boudjellal précise pour le timing et la nature de l'offre de rachat

À l'occasion d'une conférence de presse tenue cette après-midi à Toulon, Mourad Boudjellal (60 ans) a donné des précisions sur le projet de rachat de l'Olympique de Marseille auquel il participe. À en croire l'ancien président du du RCT (rugby), l'offre de rachat, estimée à 300 M€, va être envoyé à Frank McCourt, l'actuel propriétaire du club phocéen, en début de semaine prochaine.

À lire aussi : Mourad Boudjellal en dit plus sur son projet de rachat

"Elle va être formulée la semaine prochaine. Lundi ou mardi, la banque va se dévoiler et formuler une offre à Monsieur McCourt qui est à Miami en ce moment, une ville que j’adore. (…) J’ai quelques clauses de confidentialité. Les fonds ont travaillé sur des données qui sont fournies, dont on n’a pas la certitude de l’exactitude. Dès le départ, il y a des pertes à couvrir. Elles seront couvertes. Il y a des comptes courants. Et il y a aussi des investissements à faire", a révélé l'homme d'affaires français. "C’est le problème du propriétaire maintenant. Tout le monde sait que l’OM a un déficit important cette année. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut le couvrir ou le faire couvrir", a-t-il conclu.