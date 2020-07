OM - Boudjellal répond à la plainte d'Eyraud en chanson

Mourad Boudjellal est très actif sur les réseaux sociaux et profite de sa communauté pour faire passer des messages. L'ancien président du RC Toulon, associé à Mohamed Ajroudi pour présenter une offre de rachat de l'OM, fait d'ailleurs l'objet d'une plainte de la part de Marseille pour une "campagne destructrice et égoïste basée sur des tromperies et des mensonges" visant à "déstabiliser le club". Après l'annonce de cette plainte par le club phocéen, Boudjellal a réagi sur Twitter avec une musique : "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine.