OM - Bouna Sarr impressionné par Pape Gueye

Pape Gueye, arrivé libre à l'OM au début du mercato, continue de recevoir des compliments de la part de ses nouveaux partenaires. Après Jordan Amavi, c'est Bouna Sarr, le latéral droit marseillais qui met en avant les qualités de la nouvelle recrue, dans une interview à La Provence. "Il nous a montré qu'il avait du ballon, il est plutôt à l'aise", explique-t-il. "Il est encore jeune, mais on sent qu'il a quand même de l'expérience. Il était capitaine au Havre, il a déjà une certaine maturité et un leadership. Pour l'instant, il montre des choses intéressantes". Surnommé "La Pioche" par le vestiaire olympien, Sarr explique que Pape Gueye a "une similarité", avec Paul Pogba, "de par le parcours (Pogba a débuté sa carrière au Havre, ndlr), mais aussi dans le style, très longiligne".