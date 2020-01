OM - Bouna Sarr jure fidélité à l'OM

Auteur d'un but magnifique mercredi soir contre Strasbourg en Coupe de France, Bouna Sarr, qui fête ses 28 ans aujourd'hui, a eu les honneurs de la conférence de presse en ce vendredi après-midi. L'arrière latéral polyvalent, sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2022, a notamment (ré)affirmé son envie de rester encore quelques saisons sur la Canebière.

"J'ai eu des contacts cet hiver", a reconnu le numéro 17 des Ciel-et-Blanc (1 but et 1 passe décisive en 20 matches de Ligue 1) et de rapidement préciser : "Mais je n'y ai même pas prêté attention car j'ai envie de m'inscrire dans la durée et aller chercher l'objectif de cette saison. J'aimerais rejouer une coupe d'Europe dans ce Stade. J'ai vraiment envie de rester là pour ces moments".