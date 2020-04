OM - Cabella ne se voit pas revenir

Passé par l'OM entre 2015 et 2017 après une parenthèse à Newcastle en Angleterre, Rémy Cabella (30 ans) a rejoint Krasnodar en Russie l'été dernier. Lors d'un live Instagram organisé en cette période de confinement, le milieu de terrain français a balayé la possibilité d'un retour à l'OM.

"J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j'ai joué à l'OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai été très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaître ce public de fou, parce qu'ils sont vraiment fous. Les supporters de l'OM sont très exigeants et très durs, je les comprends. Mais quand tu gagnes, il y a des millions de personnes derrière toi, c'est incroyable" a-t-il déclaré.