OM - Carvalho sait pourquoi Villas-Boas fait l'unanimité

Arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille l'été dernier, André Villas-Boas (42 ans) a rapidement conquis tout son monde dans la cité phocéenne. Une réussite éclair expliquée par Ricardo Carvalho, l'adjoint de l'entraîneur portugais. Selon l'ancien défenseur, André Villas-Boas séduit par son honnêteté mais également grâce aux bons résultats obtenus par les Ciel-et-Blanc.

"Heureusement pour nous, cette année ça se passe très bien. On joue en équipe, on gagne des matchs. L'équipe accepte bien la méthode d'André. Je pense que les supporters, avec sa façon de dire la vérité et d'être honnête, aiment sa façon d'être dans le foot. Après, bien sûr, il y a les résultats", a estimé l'adjoint dans les colonnes du quotidien L'Equipe.