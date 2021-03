OM - Ce qu'il faut retenir des échanges entre McCourt et le maire de Marseille

Sur les ondes de RMC, Benoît Payan, le maire de Marseille, est revenu sur les différents échanges avec Frank McCourt, le propriétaire de l'OM.

De passage dans la cité phocéenne en ce début de semaine, Frank McCourt, le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, a rencontré les différents groupes de supporters, mais pas que. L'homme d'affaires a également échangé avec Benoît Payan, le maire de Marseille. Au micro de RMC, l'homme politique est revenu sur cet échange avec le dirigeant bostonien, qui était accompagné par Pablo Longoria, le nouveau président olympien.

"Ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu un homme à l'écoute, qui a envie de comprendre une situation qui était très compliquée de là où il était. Il a pris des décisions, il est ici, il a rencontré des supporters. Je l'ai trouvé sincère, il a fendu l'armure, car il ne tape pas facilement sur les épaules : il m'a dit à quel point il était attaché à cette ville, il m'a parlé de la ville comme quelqu'un qui aime la ville, du club comme quelqu'un qui aime le club. Il a été réceptif à ce que je lui ai dit, je l'ai trouvé très ouvert autour de la question des supporters", a affirmé le premier magistrat.

Ce dernier s'est ensuite exprimé sur les ambitions de Frank McCourt à la tête des Ciel-et-Blanc. Celles-ci sont on ne peut plus claires : l'Américain, qui ne souhaite pas vendre le club, veut remporter la Ligue des Champions. "Il me l'a répété à plusieurs reprises, il ne veut pas vendre le club, il n'a jamais eu l'intention de le vendre. Il m'a dit qu'il voulait aller chercher la Ligue des Champions", a révélé Benoît Payan, et d'ajouter : "Il me dit qu'il veut des résultats, et ce n'est pas compliqué, il faut mettre les moyens. Il lui appartient de mettre sur la table un certain nombre de choses".