OM - Christophe Dugarry fracasse le clown Eyraud

Christophe Dugarry n'y est pas allé de main morte pour évoquer Jacques-Henri Eyraud. Le consultant de RMC a, en effet, qualifié le président de l'OM de "clown" au cours de son émission Team Duga. Selon lui, les nombreux problèmes marseillais se résument à un énorme cirque.

"Le président Eyraud s'est expliqué, il nous a sorti ses mots en anglais... On n'a rien compris ! C'est quoi le projet sportif de ce club ? On n'a aucune explication. On entend qu'il va falloir vendre des joueurs, certains sont bientôt en fin de contrat, l'entraîneur qui devait partir va rester et on ne sait pas s'il va s'entendre avec son président... C'est quoi ce cirque ? Les supporters marseillais doivent être écoeurés. C'est quoi ces clowns ?", a-t-il déclaré.