OM - Coronavirus : André Villas-Boas milite pour suspendre la L1

A Marseille, toutes les mesures sont prises pour limiter la propagation du coronavirus au sein de la Commanderie. En effet, les journalistes ont été encadrés par un médecin, qui a pris leur température, avant de rentrer en salle de presse et écouter André Villas-Boas. L'entraîneur portugais a d'ailleurs fait passer un message devant les médias : il est favorable à l'arrêt de la Ligue 1, à l'image de la Liga ou de la Serie A.

"On doit faire confiance et respecter les mesures qui sont prises notamment si le championnat est suspendu comme en Espagne. Mon opinion est de suspendre le championnat le plus vite possible. En Chine, ils ont été plus responsables qu'ici, en Europe. On va suivre les ordres, l'équipe est prête, on est prêt à continuer le spectacle. Je suis prêt aussi si on doit suspendre le championnat et suspendre mon salaire, ce n'est pas la priorité. La priorité est la santé. On fait confiance en l'état, aux contrôles. Si on arrive au point de quarantaine pour tout le monde, j'espère qu'on aura la responsabilité civique de rester à la maison" a-t-il déclaré.