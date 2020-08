OM - Coronavirus : Jordan Amavi donne de ses nouvelles

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille a annoncé l'annulation de son match amical prévu ce vendredi face à Stuttgart en raison d'un cas de covid-19. Le joueur contaminé est Jordan Amavi (26 ans), qui a donné quelques nouvelles sur son état de santé sur les réseaux sociaux hier soir.

"Merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait énormément plaisir ! J’espère revenir au plus vite ! Faites attention à vous et vos proches !" a-t-il rédigé. Son retour sur les terrains, la semaine prochaine pour la 1ère journée de L1 face à Saint-Etienne, est plus qu'incertain.