OM - Coronavirus : Villas-Boas pousse un énorme coup de gueule sur le rassemblement des supporters du PSG

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a saisi cette opportunité pour pousser un énorme coup de gueule concernant le rassemblement des supporters parisiens devant le Parc des Princes hier soir, lors de PSG-Dortmund. D'après lui, la scène était tout simplement "ridicule".

"Il ne faut autoriser les rassemblements devant le stade, hier à Paris c'était ridicule, pour moi c'est un scandale. Si on a OM-PSG à huis clos, vous imaginez combien de supporters vont vouloir venir ?! C’est incroyable qu’une chose comme ça soit autorisée ! Tu ne peux pas fermer les musées, les écoles, et laisser un match à huis clos avec 3000 personnes dehors !" s'emporte le Portugais. Avant de lancer une deuxième attaque, dans des propos rapportés par L'Equipe. : "Si un membre de ma famille est touché par un mec qui sort de cet événement (rassemblement en bas du Parc), je vais porter plainte contre la Préfecture de Paris! Ce n’est pas normal, ou on prend des mesures, ou on n’en prend pas".