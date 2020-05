OM - Courbis revient sur le choix de Villas-Boas de rester au club

La saison prochaine, André Villas-Boas (42 ans) sera toujours sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Un choix qui n'étonne pas Rolland Courbis. Pour l'ancien technicien olympien, qui s'est confié sur les ondes de RMC Sport, le Portugais ne prend vraiment aucun risque en restant à la tête des Ciel-et-Blanc.

"Je ne vois pas quel risque il a pris en restant. Je connais le métier et le contexte à l'OM. Est-ce qu'il a fait l'erreur de la saison de trop ? Il n'a même pas terminé sa première saison... Là, tout le monde pensait qu'il allait suivre Zubizarreta. Mais ce n'était pas obligatoire. Il a réfléchi. Il a discuté avec Zubizarreta, qui a dû lui dire de rester l'OM à ce moment-là, surtout qu'il a sept copains qui sont avec lui dans le staff, plus les joueurs. Son départ était impossible. La saison va être difficile, tout le monde le sait. Mais pour la première fois, ce ne sera pas l'entraîneur qui sera responsable d'une mauvaise saison. Car s'il y a une mauvaise saison, ce sera pour le président Eyraud. Mais Villas-Boas, lui, il se frotte les mains et se régale", a estimé Rolland Courbis.