OM - Cuisance sait ce qui a manqué face à Man City

Après la défaite face à Manchester City (0-3), certains joueurs de l'Olympique de Marseille ont tenu à s'exprimer sur ce match. C'est notamment le cas de Mickaël Cuisance (21 ans), la nouvelle recrue des Phocéens, titulaire dans l'entrejeu marseillais hier soir.



"Le coach nous avait demandé de rester soudés, de faire les efforts, de s'arracher les uns pour les autres. Je pense qu'on doit faire plus, plus être ensemble. Il faut une meilleure cohésion de groupe, c'est ce qui nous a manqué. Il faut faire un gros effort dessus. La suite ? Dans la vie, l'espoir fait vivre. On va bosser pour rendre fier le peuple marseillais et ramener des points à la maison. On va tout donner. Ce (mardi) soir, l'équipe, le collectif, on n'a pas fait le travail. Je ne suis pas content" a t-il annoncé après le match.