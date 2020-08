OM - Dario Benedetto a convaincu Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi était présenté à la presse, ce jeudi matin à la Commanderie. L'occasion pour le jeune défenseur argentin (21 ans) d'exposer les raisons qui l'ont fait venir à Marseille. Et parmi elles, ses échanges avec son compatriote Dario Benedetto. "Pipa a beaucoup influencé mon choix", a-t-il révélé. "On a été ensemble à Boca, même si moi je jouais avec les jeunes et lui était en pro, mais il me parlait beaucoup. Dès que l'OM s'est intéressé à moi, on a discuté. Il m'a dit de venir et que c’était une opportunité en or."

Balerdi, bien sûr, s'est aussi entretenu avec André Villas-Boas avant de rejoindre l'OM. "J’ai parlé avec André avant de venir. Il m’a motivé. ll m’a donné de la confiance dès le premier jour", a poursuivi le joueur prêté (avec option d'achat) par le Borussia Dortmund. "Je viens ici avec de grandes ambitions."