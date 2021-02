OM - Dario Benedetto n'est pas effrayé par la concurrence d'Arkadiusz Milik

À l'instar de l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto (30 ans) vit une saison 2020-2021 on ne peut plus difficile. Auteur de seulement 4 buts et 3 passes décisives en 21 rencontres de Ligue 1, l'attaquant argentin n'a pas cherché à fuir ses responsabilités lors de son passage en conférence de presse ce vendredi après-midi. "Je sais que je dois donner davantage, je travaille dur et l'équipe travaille dur pour améliorer cette situation", a indiqué le numéro 9 des Ciel-et-Blanc face aux journalistes.

L'ancien joueur de Boca Juniors a ensuite été invité à réagir sur l'arrivée sur la Canebière d'Arkadiusz Milik, débarqué cet hiver en tant que "grand attaquant". Une concurrence qui n'effraie pas vraiment le natif de Berazategui : "C'est un très grand joueur qui s'est adapté très vite. Il se dit latin comme nous les Argentins. C'est un très très grand joueur et donc un défi pour moi, avec un concurrent. Mais c'est une concurrence saine et il y a une très bonne communication entre nous", a assuré "Pipa".