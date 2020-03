OM - Dario Benedetto raconte sa longue traversée du désert

Sorti d'une période difficile et pauvre en statistiques, Dario Benedetto reconnaît avoir eu une acclimatation compliquée au championnat de France, à Marseille.

Trois buts en dix-neuf matchs. C’est le triste bilan de Dario Benedetto entre mi-septembre 2019 et mi-février 2020. De ses débuts tonitruants (4 buts en 5 matchs) à une dernière quinzaine prolifique (4 buts en 3 matchs), marquée par son triplé à Nîmes vendredi, l’attaquant argentin (29 ans) a connu une période de vaches maigres de près de cinq mois. "J’ai vécu cette situation avec calme", assure-t-il. "Même quand je ne marque pas, j’essaye de me sacrifier pour l’équipe (…) Tous les attaquants connaissent des périodes sans but, mais moi je suis resté tranquille, je savais que le but allait revenir..."

Il n’empêche que son rendement à la pointe de l’attaque marseillaise en a pâti, au point que des questions se posent sur son adaptation au championnat de France. Des interrogations légitimes, selon lui. "Au début, c’était difficile de s’adapter", confirme l’ancien buteur de Boca Juniors, qui vit dans les Bouches du Rhône sa première aventure en Europe. "Le football français est très différent du football argentin. Ici il y a beaucoup de sacrifices à faire. En Argentine, les défenseurs sont un peu plus lents, donc je pouvais jouer placé."

Désormais adapté "à 100% à la Ligue 1", Benedetto se sent "très bien dans le groupe" et prend "beaucoup de plaisir à l’entraînement". Il ne lui a d’ailleurs pas échappé que sa cote de popularité n’a jamais vraiment fléchi sur la Canebière. "J’essaie de ne pas trop sortir, mais, de ce que j’ai vu, je suis très bien traité par les Marseillais." Nul doute que les habitués du boulevard Michelet continueront de l’aduler s’il confirme son retour en forme au printemps. À commencer par vendredi, contre Amiens, au Vélodrome.