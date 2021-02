OM - Dario Benedetto revient sur le triste épisode des incidents à La Commanderie

Les incidents survenus il y a quelques jours à La Commanderie, centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, sont encore dans de nombreuses têtes sur la Canebière. De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Dario Benedetto (30 ans), l'attaquant argentin des Ciel-et-Blanc, est encore une fois revenu sur ce triste épisode.

"Ce n'est positif ni pour le club, ni pour les joueurs, ni pour personne. C’est du football. Il peut y avoir des bons et des mauvais moments dans un club, dans une saison. J’espère que ça n’arrivera plus. On a tous des familles, qui ont eu peur de ce qui s’est passé en voyant les images sur les réseaux sociaux. J’ai connu des situations similaires à Boca ou au Mexique, mais ça n'a jamais été aussi loin, là, c'était une folie. J’espère que cela ne se reproduira plus. Ce n'est positif pour personne", a indiqué le numéro 9 marseillais.