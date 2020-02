OM - Dario Benedetto savoure son triplé

Auteur de ses 9e, 10e et 11e buts de la saison en Ligue 1, Dario Benedetto s'est offert son premier triplé sous le maillot de l'OM à Nîmes, ce vendredi soir (victoire 2-3). Une satisfaction pour l'avant-centre argentin, qui s'est présenté en zone mixte avant de remonter dans le bus marseillais, le ballon du match sous le bras.

"Très, très content", a-t-il réagi. "Très content pour l'équipe. On a mal commencé en encaissant un but très tôt. L'équipe avait besoin de faire un gros match et on a répondu rapidement. Et bien sûr, content pour les trois buts. Marquer, ça fait du bien pour la confiance, mais le plus important c'est que l'équipe réponde avec la manière."