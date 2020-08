OM - Dario Benedetto se blesse face à Nîmes

Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Opposés au Nîmes Olympique (0-1, en cours), les Phocéens ont perdu Dario Benedetto sur blessure. L'attaquant argentin, titulaire au coup d'envoi aux côtés de Dimitri Payet et Florian Thauvin, a été touché à la cheville droite et est immédiatement sorti du terrain en boitant. Après avoir échangé avec André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, l'avant-centre (30 ans) a cédé sa place à Marley Aké peu avant la pause et a regagné directement les vestiaires.