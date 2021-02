OM - De nouveau blessé, Jordan Amavi va rater les rencontres face à Lyon et Lille

Jordan Amavi a été éloigné des terrains pendant de longues semaines à cause d'une blessure au mollet, mais venait de faire son retour dans le groupe lors des trois dernières rencontres. Si l'arrière gauche de 26 ans avait démarré ces matchs sur le banc et n'était rentré que quelques minutes, les supporters de l'OM avaient espoir de revoir leur joueur être titulaire pour les deux chocs face à l'OL et le LOSC.

Malheureusement, l'ancien joueur d'Aston Villa a été victime d'une lésion à la cuisse cette semaine lors d'un entrainement et devrait être absent lors des 10 prochains jours selon les informations de L'Equipe. Le joueur phocéen ratera donc le déplacement à Lyon ce dimanche à 21 heures et celui à Lille mercredi à la même heure.