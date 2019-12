OM - Déçu par l'élimination en CDL, Villas-Boas veut se rattraper en Coupe de France

Éliminé dès son entrée en lice en Coupe de la Ligue, l'Olympique de Marseille vise un bien meilleur et plus long parcours en Coupe de France. C'est, en tout cas, ce qu'a brièvement expliqué André Villas-Boas, l'entraîneur olympien, ce jeudi après-midi en conférence de presse. "J'aimerai bien continuer en Coupe de France", a lancé le technicien lusitanien devant les médias, et de préciser : "Ça me gêne de regarder les matches de Coupe de la Ligue hier et de ne pas être là." Pour rappel, les Ciel-et-Blanc débuteront leur campagne de Coupe de France le dimanche 5 janvier (14h15) à Limoges, face à Trélissac (National 2).