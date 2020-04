OM - Des bonnes nouvelles de Sakai

Opéré de la cheville le 17 mars dernier à la clinique Juge, à Marseille, Hiroki Sakai, le défenseur latéral olympien de 29 ans va bien. Le joueur japonais (21 matches joués en Ligue 1 cette saison) avait rendez-vous lundi avec son chirurgien et sa cheville cicatrise parfaitement, informe La Provence. Le Nippon a même attaqué une rééducation à base de vélo et d'assouplissement. Prochaine étape pour le numéro 2 des Ciel-et-Blanc : la reprise de la course, à petite intensité. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas, l'entraîneur phocéen, même si l'incertitude demeure sur la reprise de la saison.