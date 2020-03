OM - Des brèches à l'arrière

Impériale en début d'année, la défense marseillaise s'effrite depuis plusieurs semaines et l'OM pourrait voir ses concurrents diminuer l'écart qui les sépare.

L'Olympique de Marseille a vécu une grosse désillusion vendredi soir, dans son jardin. Malgré un avantage de deux buts à dix minutes du terme du temps réglementaire, les Phocéens ont concédé le match nul face à Amiens (2-2, analyse et notes), avant-dernier du championnat de France. Pour la seconde fois consécutive, Marseille perd des points à domicile, deux semaines après un revers logique face au FC Nantes (1-3). Surtout, les Olympiens ont concédé deux nouveaux buts face aux Picards, portant à huit le total de buts encaissés lors des quatre dernières sorties. Sur les cinq premiers matchs de championnat de l'année 2020, les hommes de Villas-Boas n'avait pas encaissé le moindre but.

Cette perméabilité soudaine arrive au plus mauvais moment puisque le championnat entre dans sa phase finale avec seulement dix journées restantes. Grâce à d'excellents résultats face à leurs concurrents directs ces derniers mois, les Olympiens se sont offerts un matelas d'avance confortable, mais celui-ci pourrait diminuer dès ce weekend. Ce faux-pas signifie également que Payet et consorts devront prendre des points face à Montpellier samedi prochain et face au Paris SG lors du Classique, le 22 mars. "Forcément il y a un peu de déception. Quand on mène de deux buts, on ne peut pas commettre les erreurs qui ont permis à Amiens de revenir dans la partie. Lorsqu’on a un tel avantage à la 80e minute, on doit être plus efficace et verrouiller les débats pour sécuriser la victoire" expliquait Alvaro Gonzalez à l'issue du match, vendredi soir.

Des absents face au MHSC et au PSG

"Comme je l’ai dit ces derniers temps, nous sommes toujours dans une situation privilégiée. On a toujours neuf et dix points d’avance sur nos principaux concurrents, même s’ils n’ont pas encore joué. Nous avons une marge que l’on pourra toujours accroître d’ici la fin du championnat. Mais avant de penser à cela, il faudra aborder sérieusement nos rendez-vous avec Montpellier et le PSG qui sont deux équipes très forte" a-t-il poursuivi. Le sérieux évoqué par l'Espagnol devra se ressentir au niveau défensif, où les Marseillais devront retrouver la rigueur qui les a aidés à grimper sur la deuxième marche, sans quoi un scénario catastrophe avec une chute du podium avant la fin de saison ne serait pas impossible.

De plus, l'arrière garde marseillaise évoluera lors des deux prochains gros rendez-vous mentionnés. Pour le déplacement à La Mosson, Alvaro Gonzalez sera suspendu, tandis que Jordan Amavi manquera la réception du Paris SG suite à son avertissement reçu face à Amiens. André Villas-Boas devra donc bricoler mais une chose est sûre, l'OM arrive à un nouveau tournant de sa saison.