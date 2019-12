OM - Des nouvelles rassurantes de Mandanda

Hier après-midi, en Moselle, l'Olympique de Marseille a été freiné par les Grenats de Metz (1-1, résumé et notes), à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Une partie marquée par la sortie précoce (31ème) sur blessure de Steve Mandanda, touché à la cheville. Ce dimanche, la formation phocéenne a donné des nouvelles rassurantes de son dernier rempart (34 ans, 18 matches disputés en championnat cette saison). Le gardien de but souffre d'une "entorse bénigne à la cheville droite" et a d'ores et déjà débuté sa convalescence ainsi que des soins. Sa présence pour la réception du Nîmes Olympique, samedi soir prochain (20h45, Stade Vélodrome) dans le cadre de la 19ème levée, n'est pas encore remise en cause.

🔵 Communiqué médical @SteveMandanda, sorti sur blessure lors d'#FCMOM, souffre d'une entorse bénigne à la cheville droite.



Une convalescence et des soins ont été initiés.

Son évolution en milieu de semaine permettra à l'OM de statuer sur sa présence pour #OMNO pic.twitter.com/UmJy2JSMKy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 15 décembre 2019