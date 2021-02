OM - Des rumeurs "mensongères et délétères", Frank McCourt dément toute vente de l'OM !

Frank McCourt est sorti du silence en ce vendredi. Alors que des rumeurs apparues ce jour dans divers médias faisaient état d'une vente imminente de l'Olympique de Marseille, l'homme d'affaires américain, propriétaire du club phocéen depuis octobre 2016, a tenu à les démentir dans un communiqué on ne peut plus clair.

LE COMMUNIQUÉ

"Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans : "mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profitent ces manipulations", a écrit le Bostonien.