OM - Deux forfaits actés pour le 16e de finale de CDF face au Canet-en-Roussillon

Pour son dernier match à la tête de l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet verra son équipe affronter la formation du Canet-en-Roussillon (National 2), dimanche soir (21 heures, Stade Gilbert Brutus), dans le cadre des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, les Ciel-et-Blanc devront faire sans deux joueurs : Jordan Amavi et Valentin Rongier.

Le défenseur latéral gauche est encore en phase de réathlétisation et devrait également rater la réception du Stade Rennais FC, mercredi soir (21 heures, Stade Vélodrome), en match en retard de la 22ème journée de Ligue 1. Touché à un tendon, le milieu de terrain relayeur ne jouera pas non plus en Coupe de France mais, en revanche, devrait pouvoir revenir face aux Bretons.