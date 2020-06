OM - Deux joueurs vont passer professionnels !

À la fin du mois d'avril, l'Olympique de Marseille a proposé à huit jeunes de son centre de formation un premier contrat professionnel : Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Aaron Kamardin, Niels Nkounkou, Jorès Rahou, Yassine Ressa, Richecard Richard et Cheick Souaré. Et après un gros mois, l'OM a déjà eu deux retours positifs après les contre-propositions des entourages, etc...

En effet, à en croire L'Equipe, Aaron Kamardin (2002) et Richecard Richard (2002) vont être les deux premiers à parapher leur premier contrat pro dans la cité phocéenne. Pour les autres, les négociations se poursuivent concernant les garanties sportives ou les discussions d'ordre financier, notamment pour Nkounkou et Rahou.