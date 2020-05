OM - Dimitri Payet a eu un 'coup de foudre' avec André Villas-Bas

Élu meilleur joueur de L1 par les internautes d'Eurosport, Dimitri Payet s'est confié en longueur pour nos confrères afin de fêter son "titre". Et le milieu offensif de 33 ans, auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de L1, s'est clairement refait une santé cette saison grâce à l'arrivée d'André Villas-Boas. Mis rapidement en confiance par l'entraîneur portugais, l'international tricolore a dit tout le bien qu'il pensait de son coach : "Un coup de foudre ? Oui, on peut dire ça. J'ai beaucoup parlé avec lui dès son arrivée. On a toujours eu une relation avec beaucoup d'échanges. Je lui donnais mon avis et lui me donnait le sien pour avancer individuellement et collectivement. Il adore le ballon et moi aussi, j'aime le beau jeu. J'ai accroché à son style".

Alors qu'AVB a pris la décision de lui retirer le brassard en début de saison, le numéro 10 phocéen n'a pas été rancunier. "On a eu de très bons rapports même s'il m'a retiré le brassard de capitaine. J'ai compris pourquoi il l'avait fait, il me l'a expliqué et je savais qu'en le donnant à Steve Mandanda, on allait voir le Steve qu'on connait et qu'on a eu cette saison. Le coach a fait des bons choix, des mauvais aussi, et il a su tous nous mettre derrière lui et nous défendre quand il fallait. Ou nous engueuler quand c'était nécessaire" a-t-il conclu.