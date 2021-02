OM - Dimitri Payet estime que "c'est un bon point au vu du scénario"

Ce samedi après-midi, à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du FC Nantes (1-1, analyse et notes). Plombés après la pause par une bourde de Steve Mandanda (50ème), les Olympiens sont parvenus à recoller vingt minutes plus tard grâce à Dimitri Payet, buteur d'une belle reprise de volée du pied droit (69ème). Au micro de Canal +, le milieu de terrain offensif réunionnais (33 ans, 20 matchs en championnat cette saison, 4 buts et 3 passes décisives) s'est dit plutôt satisfait par ce résultat de parité.

"C’est un bon point au vu du scénario. Ça prouve qu’on a de bonnes ressources mentales, surtout avec ce but qu’on offre à l’adversaire. Mais on a continué à jouer, ce qui n’est pas facile dans notre situation. On a gardé la tête froide pour revenir, et pourquoi pas aller gagner. On a tenté de le faire, mais c’était difficile face à un adversaire solide et regroupé derrière", a confié le numéro 10 à l'homme de terrain de la chaîne cryptée. "Après, il faut rappeler que cette équipe n’est pas guérie, malgré le bon match contre Nice, on a besoin de confiance, de victoires…", a conclu le meneur de jeu des Ciel-et-Blanc.