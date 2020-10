OM - Dimitri Payet, le champion du montage photo

Dimitri Payet s'était attiré les foudres de beaucoup de personnes après la victoire de l'OM face au PSG. Alors qu'il avait déjà chambré les Parisiens lors de leur défaite face au Bayern Munich en finale de Ligue des Champions, le Réunionnais avait remis ça après s'être imposé au Parc des Princes. L'international français avait posté une photo du groupe de rap 13'Organisé en remplaçant les visages des rappeurs par ceux des joueurs de l'OM. On y voyait notamment sur l'originale le rappeur Naps porter un chien, sur le montage de Dimitri Payet on retrouvait Álvaro González à la place du rappeur et Neymar à la place de celle du chien. Si ce montage photo avait pu choquer, le numéro 10 serait coutumier du fait.

En effet, selon son ancien coéquipier Rod Fanni, l'ancien joueur du FC Nantes est un habitué du photo montage et ses adversaires n'en seraient pas les seules victimes. "Il faut savoir que Dimitri est très doué dans les montages photo et vidéo. On avait un groupe WhatsApp avec tous les joueurs de l’OM à notre époque, et Dimitri envoyait plein de montages où il mettait nos têtes sur des corps de femmes, d’animaux, dans des situations délicates… Il aimait bien se foutre de notre gueule, mais il nous faisait bien marrer. En échange, il acceptait complètement de se faire chambrer. Il s’est pris de bonnes gifles. Dimitri est toujours plein de vie, très rigolard" a révélé l'actuel défenseur de l'Impact Montréal à France Football.